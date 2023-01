Jéssica Silva: «Cristiano Ronaldo é uma inspiração para toda a seleção feminina, é um verdadeiro patriota»

Jéssica Silva concedeu uma entrevista à FIFA onde agradeceu a Cristiano Ronaldo o apoio que dá à seleção feminina portuguesa e não escondeu também a "inspiração" que vê no melhor marcador de sempre de seleções masculinas."Todo a gente sabe quem é o Cristiano e todos os títulos que ele conquistou, mas pouquíssimos conhecem o ser humano que ele é. O Cristiano é uma pessoa cinco estrelas. Ele é muito atencioso e gentil. O Cristiano é um homem muito especial e, na minha opinião, o melhor [jogador] de todos os tempos. Ele não é só um embaixador do futebol português, mas do futebol mundial. Somos um país pequeno, e ele fez muito por nós. Ele é uma inspiração para toda a seleção feminina. Ele apoia-nos muito. É um verdadeiro patriota. Sou muito grata ao Cristiano", deu conta a internacional lusa, de 28 anos, que falou de outras referências mas no feminino."A Marta sem sombra de dúvida é a rainha. Para mim ela é a melhor jogadora de todos os tempos. Eu nunca vi uma jogadora com a qualidade da Marta. Em termos de drible e habilidade, acho que ninguém se compara à Marta. Ela é simplesmente incrível. Depois da Marta, acho que Delphine Cascarino, Amel Majri e Alexia [Putellas] são todas extremamente talentosas", vincou a avançada do Benfica.Jéssica Silva acredita que Portugal marcará presença no Mundial e garantiu o quanto já sonhou com tal presença. "Sonhei muito com o Campeonato da Europa. Eu quase fui em 2017, mas uma lesão pôs fim ao meu sonho. Felizmente consegui jogar o Campeonato da Europa no ano passado, e correspondeu a tudo o que eu esperava. Representar o país num grande torneio é incrível. O Mundial é a maior competição que existe. Acho que é o grande sonho, a meta de qualquer jogadora. Não tenho palavras para descrever qual seria a sensação de vestir a camisola de Portugal no Campeonato do Mundo. Sonhamos tanto com isso e agora estamos muito perto. Não posso nem imaginar o que seria ficar de fora do Mundial. Estamos a fazer tudo o que podemos para garantir que estaremos lá", adiantou o jogadora da equipa das quinas.