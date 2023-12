Jéssica Silva em risco de falhar receção à França

Além de ser goleada na Noruega, descendo assim para o último lugar do Grupo A2 da Liga das Nações, a seleção nacional feminina ainda perdeu Jéssica Silva por lesão. A avançada do Benfica foi substituída logo aos 28 minutos por Ana Dias, saíndo com queixas nos gémeos da perna direita e visivelmente abalada, com o rosto lavado em lágrimas.Jéssica vai ser reavaliada no regresso a Portugal, mas tudo indica que pode mesmo falhar o jogo com a França, marcado para terça-feira em Leiria.