Jéssica Silva: «Ficámos tristes mas só dependemos de nós»

A derrota frente à Finlândia (0-1) complicou muito as contas do apuramento direto para o Campeonato da Europa de 2022, que se vai disputar em Inglaterra, mas a Seleção Nacional continua a acreditar que vai marcar presença na fase final. Quem o diz é Jéssica Silva, que lembra a importância de Portugal continuar a depender apenas de si nesta fase de qualificação.





"Ficámos tristes, mentiria se dissesse que não. O nosso jogo não estava a ser perfeito mas estávamos a fazer o que nos competia e estivemos muito perto de marcar e pontuar. Mas continuamos a depender só de nós e isso é que importa", afirmou a avançada do Lyon, de 26 anos, em declarações aos órgãos oficiais da Federação Portuguesa de Futebol.Sobre o jogo com a Escócia, Jéssica Silva tem uma certeza: "É para ganhar porque queremos voltar para casa com boas sensações e preparar o playoff de abril com mais tranquilidade. Além disso, é mais uma oportunidade para afinar processos e amealhar mais pontos na fase de grupos, o que pode ajudar-nos a subir no ranking."Pouco tempo depois de um regresso à competição após quase um ano parada, devido a uma grave lesão, a atacante falou sobre as sensações que tem tido. "Foram dez meses de sofrimento. Fiz uma cirurgia para reconstruir o tendão de Aquiles. Foi, sem dúvida, a lesão mais complicada que sofri, em que o processo de dor esteve sempre ligado ao processo de recuperação. Por vezes, era difícil abstrair-me da dor", afirmou, falando, depois, sobre o primeiro golo que marcou após o regresso... logo com o pé da tal lesão."Quando marquei lembrei-me logo do Doutor Noronha, que me disse que o meu pé esquerdo ainda daria muitas alegrias. Assim foi! Tinha o receio natural de rematar em força com o pé operado, mas esse sentimento desvaneceu-se após o golo. Voltar daquela maneira foi importante. Deu-me mais confiança e incentiva-me a ser a Jéssica que era antes da lesão."A Seleção Nacional entra em campo frente à Escócia esta terça-feira em Larnaca, Chipre - devido às restrições nas viagens entre os dois países -, a partir das 15h10.