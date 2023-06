Jéssica Silva: «Gosto de sentir que sou uma referência para as crianças»

Portugal estreia-se dentro de pouco mais de um mês no Mundial de futebol feminino, competição que Jéssica Silva, uma das figuras da equipa, mal pode esperar por disputar."É assustador o facto de só faltar um mês, mas estamos muito felizes e temos muito orgulho dentro do nosso grupo. Temos de trabalhar muito para chegarmos [ao Mundial] na melhor forma possível", começou por referir a jogadora, de 28 anos, em declarações ao 'The Guardian'.E prosseguiu: "Estes últimos nove anos trouxeram sucesso, evolução e crescimento à nossa equipa. Houve investimento no futebol feminino em Portugal e, portanto, foi um esforço conjunto para chegarmos ao Mundial. Temos uma mentalidade diferente, uma nova forma de jogar. Acreditamos nas nossas habilidades e no nosso futebol".Jéssica Silva confessou ainda que uma das coisas que a inspira é o facto de "ser uma referência" para as crianças. "Uma das coisas que me deixou ainda mais orgulhosa neste percurso enquanto mulher atleta foi a de inspirar crianças. Em Portugal não há muitas jogadoras, precisamos de mais. E uma das coisas que mais gosto é de sentir que sou uma referência para essas crianças. Foi uma grande responsabilidade porque um dos meus objetivos é não jogar só futebol. É jogar para as crianças, e jogo para que elas possam acreditar nesse percurso e que também podem fazer história no futebol", rematou.Portugal estreia-se no Mundial feminino no dia 23 do próximo mês, frente à Holanda. No dia 27, a equipa das quinas defronta o Vietname, antes de medir forças com os Estados Unidos, no dia 1.