Jéssica Silva já pensa no Europeu: «Queremos continuar a ser competitivas contra as melhores»

Jéssica Silva admitiu esta quinta-feira que o título nacional conquistado pelo Benfica pode ser benéfico para a Seleção Nacional, que deverá contar com um forte contingente das águias (incluindo a avançada de 27 anos) no Campeonato da Europa a disputar entre 6 e 31 de julho, em Inglaterra."É importante estarmos felizes. Uma jogadora feliz joga sempre bem melhor", considerou, à margem da receção ao plantel do Benfica na Câmara Municipal de Lisboa. Jéssica Silva abordou ainda as expectativas para a competição. "Quem nos tem acompanhado na Seleção tem percebido o processo. Temos crescido imenso e conseguimos bater-nos super bem contra muitas das melhores seleções do mundo. O objetivo para o Europeu é esse, continuarmos a ser competitivas contra essas seleções", afirmou.Recorde-se que Portugal vai participar como substituto da Rússia, em função das sanções impostas pela UEFA na sequência da invasão à Ucrânia. A Seleção lusa, treinada por Francisco Neto, vai disputar o Grupo C, contra Suécia, Holanda e Suíça. A estreia da Equipa das Quinas acontece a 9 de julho frente às helvéticas, em Manchester.