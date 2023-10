Jéssica Silva "muito feliz" por voltar à seleção: «Estou a correr atrás do prejuízo»

Jéssica Silva está de volta à seleção feminina depois de uma paragem devido a lesão e afirma que está "entusiasmada" com o regresso para o duplo confronto com a Áustria na Liga das Nações.

"Estou mesmo muito feliz por voltar ao grupo. Estou muito motivada, estou a correr atrás do prejuízo por ter menos cinco semanas de trabalho, mas estou em casa e o grupo está ajudar-me a readquirir os índices físicos e a confiança. Estou muito entusiasmada e o que quero é acrescentar e ajudar a seleção a fazer grandes jogos", disse a internacional portuguesa, em conferência de imprensa na Cidade do Futebol.

Portugal defronta as austríacas já na sexta-feira, na Áustria, equipa que recebe quatro dias depois, em Portugal. Uma jornada dupla que Jéssica Silva encara com confiança.

"É uma dupla jornada em que assumimos a responsabilidade de querer ganhar, estar ao melhor nível, mas sempre respeitando a seleção da Áustria, que também tem vindo a crescer. É um jogo extremamente importante, mas estamos muito focadas em somar seis pontos e não pensamos no que está mais à frente. Sabemos que se formos felizes nos dois jogos estaremos num melhor caminho no futuro", disse a avançada do Benfica.

Sobre o adversário destes dois jogos, a jogadora portuguesa destacou que é "uma equipa bem organizada".

"Não concedem muitas oportunidades, são uma equipa bem organizada e sabemos que será um jogo extremamente difícil. Mesmo assim, o que temos como objetivo é conquistar já neste primeiro jogo os três pontos", afirmou Jéssica, que acrescentou ainda que "Portugal está a crescer, tem desenvolvido o seu futebol e quer continuar a progredir".

Inserido no Grupo 2 da Liga A, Portugal jogará primeiro fora de casa, em Altach, no dia 27 de outubro, às 17 horas, e reencontrará as austríacas na Póvoa de Varzim, quatro dias depois, em 31 de outubro, às 18H15.

As 'navegadoras' ocupam o segundo lugar o grupo, com três pontos, depois de terem vencido a Noruega (3-2) e perdido frente à França (2-0). A seleção gaulesa lidera com seis pontos, e Noruega e Áustria, ambas com um ponto, ocupam a terceira e quarta posições.

O primeiro classificado qualifica-se para a 'final four' da competição, enquanto o segundo mantém-se na Liga A, o terceiro joga o play-off de manutenção e o último desce à Liga B.

Após a dupla jornada com a Áustria, Portugal ainda visitará a Noruega, no dia 1 de dezembro, e receberá a França em 5 de dezembro, em Leiria.