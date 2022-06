Jéssica Silva sai em lágrimas

Jéssica Silva abandonou o relvado o relvado em lágrimas. Aos 54 minutos, a avançada da Seleção deixou-se cair no relvado com queixas no joelho esquerdo. Foi assistida pela equipa médica e, apesar das várias tentativas que fez, não conseguiu regressar ao jogo. Quando chegou ao banco de suplentes, a extremo ficou em lágrimas.Portugal teve muita bola, mas nem sempre tomou as melhores decisões. É nesse aspeto que Francisco Neto espera ver melhorias tendo em vista o Campeonato da Europa, que, para a equipa das quinas, arranca no dia 9 de julho, frente à Suíça." Temos de melhorar a eficácia e as decisões no último terço. Para além disso, não podemos deixar as equipas saírem facilmente da nossa primeira zona de pressão. Mas ainda temos muitos treinos para fazer e muito por onde melhorar", atirou o slecionador, que não tinha informações detalhadas sobre a lesão de Jéssica Silva: "Vai ser reavaliada. Não quisemos arriscar nada."Por sua vez, Telma Encarnação mostrou-se feliz pelo golo e pela boa exibição portuguesa. "Fomos melhores do que a Austrália. Temos feito jogos bastante bons e tenho a certeza que ainda vamos melhorar", atirou. *