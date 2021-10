Joana Marchão alerta para qualidade da Sérvia mas quer a vitória rumo ao Mundial'2023

A futebolista Joana Marchão alertou este sábado para a qualidade da equipa da Sérvia, mas deixou bem vincado que só os três pontos interessam a Portugal no jogo de quinta-feira, no Bonfim, de qualificação para o Mundial'2023.

"O grupo ainda não está completo, mas já estamos a trabalhar com intensidade, entrega e muito foco. Vejo as jogadoras entusiasmadas. Mais do que isso, vejo-as ansiosas para que chegue o jogo com a Sérvia", disse a defesa aos canais da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Joana Marchão, de 24 anos, salientou que as jogadoras que integram o grupo já têm saudades de jogar juntas na seleção e assumiu que a armada lusa vai para o seu terceiro jogo de qualificação rumo ao Mundial'2023, no Estádio do Bonfim, com a Sérvia, "com o propósito de ganhar".

"Jogar em casa é muito bom, sobretudo numa altura em que o público pode ir ao estádio. Ganhar em nossa casa, depois de dois jogos fora em que somámos quatro pontos, é o que mais queremos. A vitória seria muito importante. Esperamos que o público apareça e nos ajude na nossa missão", frisou.

Sobre a Sérvia, a defesa lusa disse tratar-se de "uma equipa muito competente e competitiva, que tem evoluído bastante nos últimos tempos".

"Ainda vamos estudar em detalhe esse adversário, no entanto já sabemos que nos espera um jogo difícil", reconheceu, destacando a antiga colega do Sporting, Nevena Damjanovic, exímia marcadora de livres, habitual na convocatória sérvia.

As jogadoras do Benfica Sílvia Rebelo, Carole Costa, Andreia Faria, Kika Nazareth, Catarina Amado e Lúcia Alves, que falharam o arranque dos trabalhos devido à participação na Liga dos Campeões, já se encontram às ordens de Francisco Neto.

Jéssica Silva (Kansas City), Tatiana Pinto (Levante UD), Suzane Pires (Ferroviária) e Inês Pereira (Servette) juntam-se mais tarde à equipa.

Com um empate na Turquia (1-1) e uma goleada em Israel (4-0), Portugal soma quatro pontos no Grupo H de qualificação para o Mundial'2023, menos dois que a líder Alemanha, que venceu os dois jogos que disputou. Sérvia e Bulgária ainda não pontuaram.

A seleção nacional esteve sucessivamente nas qualificações para os Mundiais desde 1999, mas nunca conseguiu o apuramento. Na sua última fase de qualificação, para o Mundial de França, em 2019, a equipa das Quinas ficou na terceira posição do seu grupo, atrás de Itália e Bélgica.

As seleções europeias têm direito a 11 lugares diretos no Mundial'2023, a disputar na Nova Zelândia e na Austrália, com nove a saírem dos vencedores dos grupos de apuramento e mais duas encontradas através de 'play-offs'.