Joana Marchão: «Áustria vai jogar connosco de olhos nos olhos»

A futebolista Joana Marchão afirmou esta terça-feira que a seleção portuguesa feminina merece alcançar a primeira vitória fora de casa na Liga das Nações, o que acontecerá caso derrote a Áustria, na terceira jornada da competição.A defensora portuguesa mostrou-se apostada em celebrar dois feitos em simultâneo: cumprir a 40.ª internacionalização A e contribuir para uma vitória de Portugal sobre a Áustria, o que constituiria o primeiro triunfo de sempre de Portugal como forasteiro na Liga das Nações feminina.

"Representar Portugal é sempre especial, são vários anos nesta casa. Claro que ficaria muito feliz pela vitória, não só por fazer esse número de jogos, mas também porque esta equipa merece e vai trabalhar para isso", assegurou, em conferência de imprensa realizada no auditório n.º 1 da Cidade do Futebol.

Joana Marchão acredita que Portugal terá pela frente uma Áustria "na sua máxima força", colocando as maiores dificuldades à equipa nacional, que pretende alcançar a segunda vitória consecutiva no Grupo B, depois de em setembro ter derrotado a Noruega (3-2), em Barcelos.

"Estamos à espera da melhor Áustria possível, para também estarmos ao nosso máximo, e acreditamos que vem na sua máxima força, que é um jogo importante, tanto para nós como para elas, portanto, não acho que vão ficar à nossa espera. Acho que vão jogar connosco de olhos nos olhos," apostou a esquerdina, que hoje cumpre o 27.º aniversário.

Mesmo em dia especial, Joana Marchão assinalou estar focada no presente, mais concretamente no duplo compromisso da seleção nacional e no regresso ao clube que representa, o Servette, da Suíça, não se mostrando preocupada com o seu futuro. "Só quero ser feliz a fazer o que gosto, que é ganhar por Portugal e pelo clube", sentenciou.

A internacional portuguesa elogiou ainda a concorrência com que se depara por um lugar nas laterais defensivas da equipa nacional.

"Acho que estamos todas no nosso melhor e, estando todas nós assim, só vamos enriquecer a nossa seleção. É um bom sinal quando o 'professor' tem dor de cabeça para escolher quem vai jogar. Por isso, esta é uma competitividade boa", assumiu por fim, satisfeita com o seu momento de forma.

Em função do temporal que se fez sentir, o treino vespertino de Portugal sofreu alterações, tendo sido cancelada a sessão prevista para o relvado e a mesma foi transferida para o ginásio.

Depois de um desaire na visita à França (2-0) e de um triunfo na receção à Noruega (3-2), Portugal defronta agora, nas terceira e quarta jornadas do Grupo 2 da Liga A, a congénere austríaca, que empatou com as norueguesas e saiu derrotada com a França.

O primeiro duelo está agendado para esta sexta-feira, pelas 18:00 locais (17:00 em Lisboa), no Stadion Schnabelholz, na cidade austríaca de Altach, com a segunda partida a disputar-se quatro dias depois, em 31 de outubro, a partir das 18:15, em solo luso, no Estádio do Varzim.

Com duas rondas disputadas, Portugal ocupa a segunda posição do agrupamento, com três pontos, atrás da líder França, com seis, seguindo-se Áustria e Noruega, ambas com um ponto. O primeiro classificado apura-se para a 'final four', o segundo mantém-se na Liga A, o terceiro joga o 'play-off' de manutenção e o último é despromovido à Liga B.