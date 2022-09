Joana Marchão: «Se o jogo anterior foi muito difícil, este com a Turquia ainda vai ser mais»

Joana Marchão advertiu este sábado que o embate com a Turquia, na terça-feira, da derradeira jornada de qualificação para o Mundial de futebol feminino de 2023, vai ser ainda mais difícil do que o jogo com a Sérvia.

A seleção portuguesa soma 19 pontos e ocupa o segundo lugar do Grupo H de qualificação europeia, já vencido pela Alemanha, com 24 pontos, após derrotar hoje a seleção turca, por 3-0.

Depois do triunfo luso na Sérvia, na sexta-feira, por 2-1, com golos de Joana Marchão e Kika Nazareth, a equipa das quinas regressou a Portugal e cumpriu um treino, em Braga, onde as titulares fizeram trabalho de recuperação ativa e as restantes trabalho de campo.

"Fiquei obviamente muito feliz por fazer o primeiro golo ao serviço da Seleção A, mas mais importante do que esse sentimento foi termos conseguido a vitória e alcançado o lugar que queríamos no nosso grupo", referiu a lateral do Parma, citada pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Antevendo o último jogo da qualificação, marcado para terça-feira, às 17:30, em Vizela, Joana Marchão foi cautelosa.

"Temos o máximo respeito pela Turquia. Se o jogo anterior [diante da Sérvia] foi muito difícil, este com a Turquia ainda vai ser mais. De nada nos vai valer o triunfo frente à Sérvia se não correr bem o próximo jogo. Vamos dar tudo para ganhar", assegurou.

O primeiro classificado de cada um dos nove agrupamentos qualifica-se diretamente para o Mundial'2023, enquanto os segundos classificados terão de disputar os playoff de acesso à competição que se disputará entre 20 de julho e 20 de agosto do próximo ano, na Austrália e na Nova Zelândia.