Joana Martins substitui Andreia Jacinto na convocatória para a Algarve Cup

A média Joana Martins foi chamada à seleção feminina de futebol, que inicia a preparação para a Algarve Cup, numa convocatória em que substitui a lesionada Andreia Jacinto, informou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O selecionador Francisco Neto optou, assim, pela troca direta entre as duas médias do Sporting, com Joana Martins a regressar à equipa das quinas, pela qual tem apenas duas internacionalizações.

Joana Martins, de 21 anos, esteve anteriormente num particular entre Portugal e Ucrânia (vitória 3-0) e num jogo da Algarve Cup com a Suíça (derrota por 3-1), ambos em 2019.

A preparação para a 28.ª edição da Algarve Cup arranca hoje, com a seleção a realizar o primeiro treino ainda na Cidade do Futebol, em Oeiras, antes de partir para o Algarve.

A competição vai ser disputada por Portugal, Itália, Noruega, Dinamarca e Suécia, entre 16 e 23 de fevereiro, no Estádio Algarve e no Estádio de Lagos, com cada equipa a disputar dois jogos e a qualificar-se para a final ou para uma 'poule', entre três seleções, que atribui as restantes classificações.

Lista das convocadas:

Guarda-redes: Rute Costa (Famalicão), Inês Pereira (Servette, Sui) e Patrícia Morais (Sporting de Braga).

Defesas: Mariana Azevedo (Famalicão), Sílvia Rebelo (Benfica), Joana Marchão (Sporting), Diana Gomes (Sporting de Braga), Catarina Amado (Benfica), Carole Costa (Benfica) e Alicia Correia (Sporting).

Médios: Tatiana Pinto (Levante, Esp), Andreia Norton (Sporting de Braga), Joana Martins (Sporting), Fátima Pinto (Sporting), Dolores Silva (Sporting de Braga), Andreia Faria (Benfica) e Kika Nazareth (Benfica).

Avançadas: Jéssica Silva (Benfica), Suzane Pires (Ferroviária, Bra), Ana Borges (Sporting), Carolina Mendes (Sporting de Braga), Diana Silva (Sporting) e Lúcia Alves (Benfica).