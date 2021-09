Jogadoras do Benfica apresentam-se no estágio da seleção feminina e já vão treinar

As jogadoras do Benfica convocadas para a dupla jornada da seleção portuguesa de futebol feminino na fase de apuramento para o Mundial'2023 juntaram-se este sábado às colegas na Cidade do Futebol, em Oeiras, e participarão no treino da tarde.

Sílvia Rebelo, Carole Costa, Andreia Faria, Kika Nazareth e Catarina Amado estavam autorizadas a integrar a concentração mais tarde, devido ao embate de quinta-feira do Benfica com o Twente, que culminou no apuramento do clube da Luz para a Liga dos Campeões.

O quinteto chegou durante este sábado ao estágio e efetuou o despiste ao novo coronavírus, tendo todos os testes tido resultado negativo para a presença do vírus SARS-CoV-2, que provoca a covid-19.

A preparar o arranque da fase de qualificação, com uma dupla jornada fora de casa, contra Turquia e Israel, a seleção comandada por Francisco Neto cumpriu esta manhã mais um treino.

Com apenas 16 das 23 jogadoras convocadas presentes, o selecionador viu ainda Dolores Silva e Ana Borges fazerem somente gestão de esforço, mas a comitiva será também 'reforçada' com as chegadas de Tatiana Pinto (Levante) e Inês Pereira (Servette), esperadas para domingo e segunda-feira, respetivamente.

Depois do treino agendado para as 18:00 de hoje, a seleção feminina desloca-se até ao Estádio José Alvalade, em Lisboa, para assistir ao embate entre Sporting e FC Porto, da quinta jornada da I Liga de futebol.

A partida deverá contar com cerca de 22 mil pessoas nas bancadas e as seis jogadoras 'leoninas' que estão na seleção - Ana Borges, Diana Silva, Fátima Pinto, Joana Marchão, Andreia Jacinto e Alícia Correia - vão descer ao relvado para exibir aos adeptos a Supertaça recentemente conquistada diante do rival Benfica.

A caminho do Campeonato do Mundo em 2023, que vai decorrer na Austrália e na Nova Zelândia, Portugal disputa na próxima semana os primeiros desafios de apuramento. Portugal joga na Turquia, no dia 16 de setembro, e em Israel, três dias depois, os primeiros desafios do grupo H, que inclui ainda a Alemanha, a Sérvia e a Bulgária, para tentar um inédito apuramento para o Mundial.

Na 'poule' apura-se diretamente o primeiro classificado, com os nove segundos classificados a disputarem um 'play-off' em duas rondas.

A equipa das 'quinas' nunca jogou com a congénere israelita, contando por vitórias os dois confrontos com as turcas, em jogos de preparação realizados em 2011, viajando para Istambul na próxima segunda-feira.