José Paisana: «Cometemos quatro erros e levámos quatro golos»

As declarações de José Paisana, selecionador de sub-19 feminino, após a derrota (0-4) de Portugal frente à Espanha, em jogo do Grupo 6 da Liga A da primeira ronda da fase de qualificação para o Europeu de 2022, disputado esta sexta-feira no Estádio Municipal de Albufeira.





"Foram duas partes distintas. Na primeira parte, cometemos quatro erros e levámos quatro golos. Na segunda parte, conseguimos controlar o ímpeto do adversário. Um adversário com um estilo de jogo muito forte na primeira parte, com largura máxima e profundidade máxima. Na segunda parte, estivemos melhor. Alterámos algumas coisas, evitámos os erros, a equipa foi mais coletiva e não sofremos golos", começou por dizer o técnico português, antes de comentar o resultado pesado."Não me quero agarrar aos resultados, quero agarrar-me ao crescimento da equipa, à competitividade da equipa, àquilo que ela é capaz de fazer para projetar jogadoras para a seleção principal. Nós tivemos dois anos de pandemia [de covid-19], em que não competimos, em que não estagiámos. Desde maio que estamos a preparar o regresso e este processo demora algum tempo", acrescentou, sublinhando a juventude do grupo selecionado."Temos uma equipa com jogadoras mais novas, várias sub-18, e temos de ter consciência de que tudo isto demora algum tempo. O que pretendemos é que a equipa seja competitiva, capaz de responder às adversidades e projetar jogadoras", atirou.Já Filipa Bandeira revelou o desagrado pela derrota pesada. "Não estamos contentes com o resultado, mas não nos vamos focar nisto. Jogámos com uma das melhores equipas do mundo, mas tínhamos de fazer mais. Na segunda parte, a equipa deu uma boa resposta e esteve unida. Temos de recuperar a equipa e preparar-nos para o jogo com a Eslováquia", concluiu.