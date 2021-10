José Paisana: «Estamos muito satisfeitos e parabéns às jogadoras»

As declarações de José Paisana, selecionador de sub-19 feminino, após triunfo (4-2) de Portugal sobre a Eslováquia na 1.ª ronda de qualificação para o Euro'2022 da categoria.





"[O fator decisivo] foi o controlo da ansiedade e a capacidade de trazer sempre a equipa para cima após o insucesso, depois daquele primeiro jogo muito bem conseguido e com um resultado manifestamente injusto [derrota com a República Checa por 1-2]. Hoje fez-se justiça, a equipa foi realmente aquilo que é, na sua essência. A capacidade para ter bola e provocar o adversário, materializando em golos tudo aquilo que conseguiu fazer. Estamos muito satisfeitos e parabéns às jogadoras", começou por dizer o selecionador José Paisana."Foi um grande trabalho que elas fizeram desde maio até aqui. Crescemos e queríamos ser competitivos. Não fujo disto porque é muito importante registar que as nossas jogadoras, por vezes, têm pouca competitividade interna e quando chegam a este espaço é difícil para elas. Foram sempre crescendo e hoje deram uma resposta fantástica, de competência, de qualidade, de querer ganhar, de humildade. Ao longo do torneio particular que fizemos e agora nesta primeira ronda, elas foram sentindo que havia qualquer coisa que não deixava a bola entrar, que não conseguiam materializar em golos o jogo que conseguiam fazer. Esta euforia após o jogo é um bocadinho o concretizar de tudo isso, de materializarem em golos a qualidade de jogo alta.""Antes do jogo, dissemos-lhes isso: 'Miúdas, é importante vocês fazerem um golo, porque quando fizerem um golo vão-se soltar e vamos por aí acima.' E parece que se concretizou, elas fizeram um golo cedo e a exibição veio atrás.Estamos na segunda ronda e agora é continuar a perceber que há muitas coisas para alterar e melhorar, para que o crescimento seja efetivo. Aumentam as dificuldades, com as equipas dos potes um e dois, e temos de nos preparar com inteligência e qualidade. Temos de ser capazes de perceber que o que vem aí é difícil, mas vamos responder positivamente. E, naturalmente, com todo o apoio que temos, vamos crescer e preparar convenientemente a segunda ronda", terminou.Já Íris Esgueirão, internacional sub-19 portuguesa, sublinhou a capacidade de luta da equipa. "Lutámos até ao fim. A equipa acreditou até ao fim e ganhámos. Nós merecíamos isto desde o primeiro minuto, desde o primeiro jogo, e lutámos sempre para cumprir esse objetivo. Demos tudo em todos os jogos. Estou muito feliz, a equipa está feliz e o que interessa é que estamos lá. Temos de estar preparadas para tudo e o mais importante é a união que temos, confiar nas colegas. A união é o que nós somos. Temos de nos focar na próxima ronda, mas sabemos que será difícil."