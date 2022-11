Kelsey Araújo e a estreia por Portugal: «Estou a sentir uma montanha russa de emoções»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A avançada Kelsey Araújo confessou este sábado que está a "sentir uma montanha russa de emoções", após ter somado a primeira internacionalização pela seleção portuguesa de futebol feminino, no particular com o Haiti.

A jogadora dos franceses do Le Havre foi a principal surpresa na lista de 25 convocadas da seleção das quinas, para os jogos particulares com Haiti, que Portugal venceu por 5-0, na sexta-feira, e Costa Rica, oponente de terça-feira. "É um sonho tornado realidade. Estou a sentir uma montanha russa de emoções. As palavras não chegam para descrever. É mais que uma felicidade e uma honra", manifestou a jogadora lusa, de 24 anos, citada pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

A avançada, de 24 anos, foi lançada por Francisco Neto aos 65 minutos, para o lugar de Carolina Mendes, um momento que "não imaginava", lamentando, contudo, a falta de eficácia quando teve a oportunidade para marcar contra o Haiti. "Fui aquecer com o coração aos pulos. É natural, não imaginava que me iam lançar no primeiro estágio na seleção principal. Estou muita agradecida pela oportunidade e sinto-me feliz por ver tanta qualidade na equipa. Só tenho pena de não ter finalizado a oportunidade de que dispus", manifestou.

Cumprido o primeiro de dois encontros de preparação para o 'play-off' intercontinental de acesso ao Mundial2023, Portugal volta a entrar em campo na terça-feira, em Alverca, para defrontar a Costa Rica.

A seleção portuguesa vai defrontar o vencedor do encontro entre os Camarões e a Tailândia no playoff intercontinental de acesso ao Mundial2023, num jogo marcado para Hamilton, na Nova Zelândia, em 22 de fevereiro de 2023.