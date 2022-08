Kika Nazareth: «Nada temos a provar e o espírito é positivo»

Depois da estreia no recente Campeonato da Europa, Kika Nazareth já tem atenções viradas para o Mundial’2023, que vai decorrer na Austrália e Nova Zelândia. Contudo, o caminho para lá chegar não se afigura fácil para a equipa das quinas, que terá de vencer os dois últimos jogos da fase de qualificação para poder chegar, posteriormente, ao playoff de acesso.

A primeira ‘final’ é já na sexta-feira contra a Sérvia (19h) e a centrocampista, de 19 anos, recusa em falar em pressão. “Estamos com um espírito muito positivo para os desafios que se avizinham. Transformamos a pressão que tanto falam em competência, qualidade e responsabilidade, pois nada temos a provar. A qualificação para o Mundial não é uma obrigação que nos impõem, mas sim uma meta que queremos atingir, porque é um sonho deste grupo de trabalho”, assegurou a futebolista do Benfica, que assume que melhorou muito na parte da finalização.

“Curiosamente, desde que disse que não sei rematar, os golos têm surgido com maior frequência [entre risos]. Prefiro estar focada em jogar bem do que propriamente inscrever o meu nome na ficha de marcadoras, mas claro que é um aspeto que estou a trabalhar e as coisas vão acontecer naturalmente. Atualmente, fala-se muito dos números que os jogadores têm de apresentar no final da temporada, mas eu escolho o jogo jogado e não a estatística, porque, muitas vezes, posso passar despercebida nesse item, mas fiz uma boa partida e ajudei a equipa a ganhar o jogo”, analisou Kika, confiante para esta dupla jornada.

A aposta no feminino é real

O sustentado crescimento do futebol feminino é visto com agrado por Kika Nazareth. “É notória a evolução, sobretudo, na comunicação social que percebeu que este desporto praticado também por mulheres tem qualidade e mexe com as pessoas. Cada vez mais há mais patrocínios, mais pessoas a ir aos estádios e a ir a uma simples sessão de autógrafos. Existe uma envolvência muito grande que torna tudo isto ainda mais prazeroso”, admite a jogadora do Benfica, que é uma das mais promissoras a nível nacional e europeu, tendo já entrado para a carteira restrita de Jorge Mendes, o super agente do futebol mundial: “Se queremos ser as melhores temos que nos agarrar aos melhores. Tive o privilégio de ser contactada pela Gestifute e é uma boa responsabilidade. Dentro de campo tenho as minhas colegas, fora dele tenho estas pessoas, que são parte da minha família.”

As semelhanças com João Félix

Desafiada a escolher um jogador semelhante, Kika foi tímida na resposta, mas lá acabou por escolher alguém com história no Benfica: “Admiro muito o João Félix, jogamos na mesma posição e temos de pensar rápido, mas não gosto de comparações. A Andreia Norton é a minha maior referência a nível futebolístico.”