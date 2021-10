Leoas já sonham com o mundial

A Seleção Nacional de futebol feminino entra em campo amanhã, a partir das 18 horas, no Estádio do Bonfim. Pela frente, Portugal terá a Sérvia, em mais um jogo da fase da apuramento para o Mundial’2023.

Após o empate com a Turquia (1-1) e a vitória sobre Israel (4-0), a capitã de equipa, Ana Borges, de 31 anos, alerta para as dificuldades que a Sérvia pode causar: “Defrontámos duas seleções que à priori são mais acessíveis do que a Sérvia e a Alemanha. Sabemos que é uma equipa muito forte e o potencial que tem.”

No mesmo sentido, e demonstrando que a lição está bem estudada, Fátima Pinto realça a força física das adversárias e a necessidade de reforçar os níveis de atenção. “Têm tendência a ser muito fortes fisicamente, por isso a nível de bolas paradas torna-se mais complicado para nós porque somos mais baixas, o que não quer dizer que sejamos mais fracas. É uma das razões pelas quais temos de estar mais atentas”, explicou.

Apesar de admitirem que será um jogo mais complicado, as jogadoras do Sporting não vacilam na hora de apontar ao objetivo. “Temos de ganhar! Não nos interessa pensar em empates, nós queremos sempre ganhar, seja a Alemanha, a Sérvia ou a Bulgária”, atirou Ana Borges, que poderá completar 133 internacionalizes por Portugal. Por sua vez, a médio-centro dos leões, de 25 anos, vai mais longe e fala do sonho que alimenta. “O importante aqui é irmos ao Mundial, sem dúvida alguma. Para isso, temos de ganhar à Sérvia e é isso que nós queremos”, frisou.

Benfica e Sporting dominam eleitas

A lista de convocadas do selecionador, Francisco Neto, conta com 12 jogadoras de Sporting e Benfica, dividas de igual forma pelos dois clubes. “O facto de a maior parte jogar em Portugal e de nos conhecermos facilita o trabalho”, começa por salientar Ana Borges, mas Fátima Pinto atenta que “quando chegamos aqui estamos todas focadas no mesmo e lutamos pelo mesmo”.