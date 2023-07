Lotação esgotada no Bessa para jogo particular da Seleção feminina com a Ucrânia

A FPF anunciou esta quinta-feira que já não há bilhetes disponíveis para a partida de amanhã entre as seleções femininas de Portugal e da Ucrânia, no Estádio do Bessa (20h45), último jogo de preparação para o Mundial.A assistência do encontro deverá ser superior a 20 mil espectadores, não chegando à lotação total do estádio – 30 mil – uma vez que algumas zonas de visibilidade reduzida não estarão disponíveis.O jogo da Seleção feminina com maior número de espectadores contou com 11.055 adeptos no Estádio D. Afonso Henriques, um recorde que poderá ser batido já amanhã.A estreia da Seleção no Mundial feminino de 2023 vai ter lugar na Nova Zelândia, a 23 de julho, diante da Holanda.