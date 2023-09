Mais de 1,8 milhões de pessoas viram o Portugal-Noruega

A primeira vitória de Portugal na Liga das Nações feminina, diante da Noruega por 3-2, foi ontem vista na televisão por mais de 1,8 milhões de espectadores. O jogo, que se realizou no Estádio Municipal de Barcelos e foi transmitido pela RTP 1, teve um share de 18,7 e uma audiência média de 673 mil pessoas.O encontro liderou mesmo a televisão em Portugal durante uma hora, isto é, ao longo da segunda parte. A partida começou com 240 mil telespectadores e 9 por cento de share e terminou com 1,1 milhões e 24 por cento de share. De resto, o Portugal-Noruega foi o sexto programa mais visto do dia.