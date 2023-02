Marcelo Rebelo de Sousa: «É uma grande vitória dos portugueses, mas sobretudo das portuguesas»

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, recebeu as jogadoras da Seleção Nacional no Palácio de Belém e congratulou-as pelo apuramento inédito para o Campeonato do Mundo, que se disputará entre julho e agosto na Austrália e Nova Zelândia."A minha palavra é para vos dizer que este dia é o retrato de qualquer dia da nossa vida. Este dia é um dia de luto e de pena por causa da guerra, que continua um ano depois, nós queremos que isso seja ultrapassado, mas ao mesmo tempo temos alegrias. Lado a lado com tristeza, tivemos uma grande alegria que foi o vosso passo prestigiantíssimo para Portugal. É uma grande alegria e queria dar um abraço ao presidente da Federação, que fez disto uma aposta. À equipa técnica, toda ela através do Francisco Neto. À capitã, às duas que marcaram os golos que nos deram uma felicidade enorme, a todas as que marcaram golos ao longo dos desafios, às vossas antecessoras, às que não marcaram golos, foi uma equipa que funcionou muitíssimo bem.É uma honra para Portugal este passo inédito. É um passo histórico, não apenas no futebol feminino mas no papel da mulher na sociedade portuguesa. Esse é o ponto fundamental. Eu sou muito mais velho do que vocês e sou do tempo em que a mulher não podia ser diplomata, não podia ser polícia, não podia ser militar, não podia ser juíza, em que a descriminação não era só como hoje ainda hoje existe, no salário, nas condições de vida, que temos vindo a superar e melhorar. As mulheres não podiam ter a atividade que tinham os homens. E falar em futebol feminino naquela altura era falar em ficção. Nem o masculino conseguia ter aquele percurso que tem tido ao longo dos últimos anos. O feminino não existia e hoje existe, devido a muitas como vocês que fizeram o caminho difícil e coroaram agora esse caminho. É excecional! A sociedade portuguesa mudou e está a mudar. E um dos aspetos fundamentais é mudar através do papel da mulher. Ainda não mudou tudo, porque se tivesse mudado tudo quem estava a falar agora aqui era uma mulher, mas havemos de chegar lá, ter uma Presidente da República e uma primeira ministra, mas o vosso passo é fundamental e está aqui uma minsitra mulher, que tem o pelouro do desporto, entre muitos outros, a agradecer-vos como eu vos agradeço.Mas como disse o presidente da Federação, isto foi ontem. Agora interessa o amanhã. Já estive a ver o calendário e a preparar-me psicologicamente para aquilo que vai ser o trabalho de milhões de portugueses, que é começar logo com a Holanda. Temos de ganhar à Holanda, depois o Vietname, deve ser mais fácil, mas nunca se sabe, está prevenido. Depois os Estados Unidos, também nunca se sabe, têm evoluido e em termos de futebol feminino são inesperados. Depois continuamos, não paramos, começa em julho mas continua. Obriga a reprogramar a vida de milhões de portugueses, que vão ter de passar as noites a ver futebol. Em vez de verem durante o dia, veem durante a noite. É um bom exercício e lá estaremos. Eu muito provavelmente no primeiro jogo com a Holanda e depois como vão avançando dá para ter vários compromissos pelo meio e culminar já em agosto no momento fundamental da final. Porque a ambição tem que ser essa! Foi assim que lá chegaram, sonharam que era possível chegar e chegaram. Temos de sonhar com o ser possível chegar o mais longe, e o mais longe é a final. É isso que estamos a sonhar e que têm de sonhar, e que os portuguesas vão sonhar.É uma grande vitória dos portugueses mas sobretudo das portuguesas. Elas já são a maioria do povo português, hoje reveem-se em vocês, naquilo que poderiam e gostariam de ter feito, naquilo que sonham para as filhas, para as netas e para as bisnetas, quer no futebol como noutros domínios da vida, ir às fases mundiais de todos os Campeonatos do Mundo. No futebol, na cultura, nas artes, na economia, no trabalho, em tudo. Muito obrigado por esta alegria que nos deram! Foi muito bom para Portugal neste dia que é triste por outras razões. Houve um raio de sol que entrou na nossa vida e esse raio foi o vosso passo, a vossa vitória, foi uma vitória de Portugal. Muito obrigado."