Marcelo Rebelo de Sousa recebe Navegadoras no Palácio de Belém

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, recebe hoje a Seleção feminina no Palácio de Belém, às 11 horas, antes da partida para a Nova Zelândia, onde Portugal disputará pela primeira vez o Mundial da categoria. As jogadoras viajam à noite, com escala no Dubai, mas pelas 16 horas ainda realizam um último treino na Cidade do Futebol. A estreia do Mundial será dia 23, frente à Holanda.