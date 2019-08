Matilde Fidalgo e os jogos com os Estados Unidos: «Mais do que pressão é uma ansiedade boa»

A defesa Matilde Fidalgo disse esta terça-feira que existe "ansiedade" na seleção portuguesa feminina, antes de defrontar a equipa dos Estados Unidos, atual campeã mundial e líder do ranking FIFA, em dois particulares."Ser um jogo com os Estados Unidos já mete essa pressão, óbvio que ainda mais com o estádio cheio, mas é um palco em que sempre quisemos estar. Mais do que pressão é uma ansiedade boa. São campeãs mundiais em título, com uma moral incrível", começou por dizer a futebolista do Manchester City, em declarações prestadas em solo norte-americano.Para a antiga jogadora de Sporting e Sporting de Braga, de 25 anos, o adversário tem no "físico" a sua maior vantagem e uma "certa arrogância", que tem feito dos Estados Unidos a melhor seleção."O físico é acho que é difícil, a intensidade e a projeção delas. A organização também. A confiança do grupo em si e uma certa arrogância sente-se em campo, porque acreditam sempre que são melhores e que vão ganhar. Quem joga contra elas treme um bocadinho", confessou.As duas partidas servem para preparar o apuramento para o Europeu de 2021, fase que, segundo Matilde, Portugal vai ter de adotar uma postura diferente daquela que tem tido até então."As seleções já nos conhecem, têm visto que temos feito bons resultados, vêm com outra postura e vamos combater isso. Vamos ter que ser uma seleção que não fica à espera da iniciativa das outras seleções e vamos ter que assumir mais o jogo e crescer nesse sentido. Não somos top mundial, estamos a trabalhar para isso. Já nos olham com esses olhos e não somos surpresa para ninguém", concluiu.Os Estados Unidos revalidaram em 7 de julho último o título mundial feminino, passando a somar quatro troféus, ao baterem na final a Holanda por 2-0, em França, com golos de Megan Rapinoe, a melhor jogadora da prova, de penálti, e Rose Lavelle.A equipa orientada por Francisco Neto defronta os Estados Unidos em Filadélfia, no Estádio Lincoln Financial, na quinta-feira, pelas 19:00 locais (00:00 em Lisboa), seguindo-se o segundo desafio em 3 de setembro, em Minnesota, no Estádio Allianz Field, à mesma hora.