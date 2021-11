Mélissa Gomes substitui Telma Encarnação na Seleção Nacional

Mélissa Gomes, do Bordéus, foi este sábado chamada aos trabalhos da Seleção Nacional feminin, dada a "indisponibilidade" de Telma Encarnação (Marítimo), anunciou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

"Francisco Neto promoveu uma alteração na convocatória da seleção, devido à indisponibilidade de Telma Encarnação. A atacante Mélissa Gomes, do Bordeuax Girondins, foi chamada para o lugar da madeirense e integrará os trabalhos já neste domingo", pode ler-se numa nota publicada no sítio oficial da FPF na Internet.

Gomes tem 18 internacionalizações 'AA' pela seleção de futebol, além de outros jogos pela seleção de futebol de praia, e trocou este ano o Stade de Reims pelo Bordéus.

Tatiana Pinto é outra das jogadoras que se juntará à seleção no domingo, assim que estiverem cumpridos "compromissos" com o Levante.

A equipa às ordens de Francisco Neto treinou hoje por duas vezes em Lagos, distrito de Faro, cidade em que vai receber Israel, quinta-feira, e Alemanha, no dia 30, em partidas de qualificação para o Mundial'2023.

Uma das novidades foi Clara Moreira, dos franceses do Yzeure, que aos 20 anos se estreia nas concentrações da principal equipa portuguesa, que quer mostrar que tem "valor para ficar" no grupo.

"Quero que os resultados coletivos sejam positivos e que Portugal fique mais perto do Mundial2023. Pessoalmente, quero aprender ao máximo com as jogadoras que cá estão e ajudar no que for preciso", declarou, citada pela FPF.

Portugal é segundo no grupo H, com 10 pontos, a dois da líder Alemanha, procurando uma inédita participação em fases finais de campeonatos do mundo.