Mundial deu impulso decisivo a Portugal

A participação de Portugal no Mundial’2023 mudou definitivamente o futebol feminino nacional. O crescimento nos últimos anos já era evidente, mas a presença na prova na Austrália e Nova Zelândia, em agosto, foi um ponto decisivo para mais um capitulo desta evolução.

Dolores Silva, capitã da Seleção Nacional, concorda. "Sem dúvida, foi uma excelente montra para promover o nosso futebol. O Mundial teve um grande impacto e agora notamos que há mais gente nos nossos jogos. Queremos que continue assim, sempre com mais gente a acompanhar. No Mundial os adeptos viram o futebol que praticamos e o talento das jogadoras portuguesas", resume a médio Dolores Silva.

Esta época, Sp. Braga e Sporting já disputaram jogos da Liga BPI nos estádios principais e o Benfica também vai realizar partidas da Champions feminina no Estádio da Luz. Os clubes respondem, assim, ao interesse dos adeptos e as jogadores estão satisfeitas com mais esta novidade, diz Dolores Silva: "Claro que jogar nos estádios principais é melhor, gostamos de ter mais público nas bancadas. Esse é mais um aspeto que confirma o crescimento do futebol feminino no nosso país, não só na Seleção Nacional, mas também por parte dos clubes."

Sem pensar no jogo 200

Na equipa masculina, Cristiano Ronaldo já ultrapassou os 200 jogos com as quinas ao peito (vai em 203), enquanto, na seleção feminina, Dolores Silva conta 154 internacionalizações A e 17 golos marcados. A capitã garante que ainda não pensa no jogo 200, mas aos 32 anos também ainda não está no horizonte deixar a equipa nacional. "Por agora estou a desfrutar cada momento e, enquanto for assim e também me sentir em condições físicas, espero continuar por cá. É um orgulho representar o nosso país e na Seleção Nacional vou até onde quiserem que chegue."



Manter a ambição frente à Áustria



Portugal inicia hoje, na Áustria, mais uma dupla jornada a contar para a Liga das Nações. Um obstáculo que não se prevê fácil, mas, garante Dolores Silva, para o qual a Seleção Nacional está preparada. "É um adversário difícil, à semelhança dos outros nos jogos internacionais. Na Liga das Nações todos os jogos são difíceis", diz a médio portuguesa. Portugal está com 3 pontos, mas, se perder, sairá do 2º lugar do Grupo A2. "A Áustria tem jogadoras com grande potencial e vão tentar a primeira vitória. Nós temos de colocar em prática o que temos vindo a trabalhar e continuar com a ambição que temos neste grupo. O ambiente difícil? Nós gostamos de jogar em estádios com muito público", garantiu Dolores.