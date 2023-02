Mundial'2023: os adversários e o calendário da Seleção Nacional feminina

Portugal garantiu esta quarta-feira um apuramento inédito para um Campeonato do Mundo de futebol e vai agora integrar o grupo E do Mundial 2023, tendo como adversários os Estados Unidos, o Vietname e Holanda.A fase final do Mundial vai realizar-se na Austrália e na Nova Zelândia, de 20 de julho a 20 de agosto e este é o calendário de Porugal: Holanda, vice-campeãs no último Campeonato do Mundo (23 de julho), Vietname (27 de julho) e as campeãs dos Estados Unidos (1 de agosto).: Nova Zelândia, Noruega, Filipinas e SuiçaAustrália, Rep. Irlanda, Nigéria e CanadáEspanha, Costa Rica, Zâmbia e JapãoInglaterra, Haiti, Dinamarca e ChinaEstados Unidos, Vietname,e Países BaixosFrança, Jamaica, Brasil e vencedor do play-off C (Paraguai/Panamá)Suécia, África do Sul, Itália e ArgentinaAlemanha, Marrocos, Colômbia e Coreia do Sul