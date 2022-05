Neto anuncia eleitas dia 30

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O selecionador nacional, Francisco Neto, vai divulgar no dia 30 de maio as eleitas para o Campeonato de Europa, que se irá disputar em Inglaterra, de 6 a 31 de julho. A concentração das atletas será feita a 13 de junho, na Cidade do Futebol.





Recorde-se que Portugal, que fará a segunda participação na competição, substitui a Rússia, que viu confirmada a exclusão de todas as competições internacionais de seleções pela UEFA, na sequência da invasão da Ucrânia.