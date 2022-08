Neto divulga hoje eleitas para os dois últimos jogos de Portugal na qualificação para o Mundial

O selecionador nacional Francisco Neto divulga hoje (12h30) a lista de convocadas para os dois últimos jogos de Portugal no Grupo H de qualificação para o Mundial. A Seleção Nacional, ainda com hipóteses de apurar-se, visita a Sérvia a 2 de setembro (19h) e recebe a Turquia quatro dias depois, às 15h30, no Estádio do Vizela. A duas jornadas do fim, Portugal ocupa o 3º lugar, com 16 pontos, a dois da Sérvia (2º) e a cinco da líder Alemanha.

Recorde-se que após a eliminação na fase de grupos do Campeonato de Europa, em Inglaterra, Francisco Neto assumiu que a equipas das quinas para estar no Mundial tem de “ser competente e altamente competitiva em todos os encontros”.