O sonho da jovem Alícia

Nasceu em 2003 e, com apenas 18 anos, Alícia Correia ainda tem idade para jogar nos escalões de formação, mas já faz parte da Seleção Nacional, sendo a mais nova do grupo. “O meu objetivo é, apesar de jogar com jogadoras mais velhas, estar ao mesmo nível do que elas”, garantiu a defesa do Sporting, já a mirar os primeiros compromissos de Portugal no apuramento para o Mundial 2023, contra Turquia e Israel, nos próximos dias 16 e 19.

Após ter iniciado a época com a conquista da Supertaça, Alícia volta a ter uma oportunidade na Seleção - soma três internacionalizações até o momento. “Sempre disse que era um sonho mas, sinceramente, não pensei que pudesse realizá-lo tão cedo”, resumiu.