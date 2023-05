«O sonho é mesmo real»: as reações das jogadoras portuguesas à convocatória para o Mundial'2023

Após Francisco Neto anunciar as 23 convocadas da Seleção Nacional de futebol feminino para a fase final do Mundial'2023, que decorre na Austrália e na Nova Zelândia, grande parte das jogadoras portuguesas reagiram nas redes sociais. Ainda assim, nem todas o fizeram por palavras.Inês Pereira reagiu com dois emojis emocionados, assim como Catarina Amado, que juntou ainda a bandeira portuguesa e um coração vermelho. Já Carole Costa fez 'continência' com um emoji, onde juntou ainda a bandeira portuguesa, enquanto Joana Marchão publicou dois emojis apaixonados juntamente ao anúncio da convocatória.Dolores Silva também não reagiu por palavras, até ao momento, tendo publicado o anúncio da convocatória com três bandeiras lusas, assim como Tatiana Pinto, que juntou um coração vermelho ao vídeo da chamada para o Mundial."OK, esta é especial! É muito mais especial que todas as outras convocatórias. Foram muitos mundiais vistos na tv, a olhar para as melhores do mundo, a sonhar que um dia ia lá estar. Vamos lá estar. Mundiaaaaaaaaaal caraças!! Vamos""O sonho comanda a vida! Rumo ao Mundial""O sonho é mesmo real. Que orgulho é poder representar o nosso País na maior prova do futebol mundial e num momento histórico para o futebol feminino português. Levaremos as nossas cores mais além, com coragem e ambição.""Como se fosse a 1.ª""Orgulho que não cabe no peito. Orgulhosa de ter a oportunidade de representar a nossa nação!"