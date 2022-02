Passe de letra e chapéu perfeito: foi assim que Portugal sentenciou triunfo sobre a Noruega

Portugal começou a Algarve Cup com uma vitória sobre a Noruega por 2-0, num jogo que acabou por ter o seu resultado definido já nos descontos, com o golo de Carolina Mendes aos 90'+4 numa brilhante jogada. Se a finalização da jogadora do Sp. Braga é fantástica, o que dizer do passe de Jéssica Silva.