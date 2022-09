Playoff do Mundial'2023 feminino realiza-se em Vizela e Paços de Ferreira

A seleção portuguesa de futebol feminino vai receber a Bélgica em Vizela, a 6 de outubro de 2023, na primeira ronda do playoff europeu de apuramento para o Mundial'2023.Segundo anunciou este sábado a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) no site oficial, o encontro tem início às 18h00 no Estádio do FC Vizela, o palco onde a formação das quinas goleou a Turquia (4-0), na terça-feira, e selou o apuramento para o playoff.

No caso de superar a Bélgica, Portugal receberá a Islândia, na segunda ronda do playoff, a 11 de outubro, no Estádio Municipal Capital do Móvel, em Paços de Ferreira, igualmente a partir das 18h00, avança ainda o comunicado da FPF.

Para alcançar inédita presença no Mundial, Portugal terá de ultrapassar as duas rondas, sendo que, dos três vencedores da segunda, os dois melhores (pontos na fase de grupos, com primeiro, terceiro, quarto e quinto, e na segunda ronda) seguem para a fase final e o pior para um playoff Intercontinental.

Neste playoff, que decorrerá na Nova Zelândia (17 a 23 de fevereiro de 2023) e selará as últimas três vagas, já estão China Taipé, Tailândia, Camarões, Senegal, Papua Nova Guiné, Haiti, Panamá, Chile e Paraguai, faltando a representante da UEFA.

Para a fase final, estão definidas 27 das 32 seleções, sendo nove representes da Europa, nomeadamente Suécia, Espanha, Inglaterra, Dinamarca, Noruega, Alemanha, França, Holanda e Itália.

As outras formações já qualificadas são as anfitriãs Austrália e Nova Zelândia, mais China, Japão, Filipinas, Coreia do Sul e Vietname (Ásia), Marrocos, Nigéria, África do Sul e Zâmbia (África), Canadá, Costa Rica, Jamaica e Estados Unidos (CONCACAF) e Argentina, Brasil e Colômbia (América do Sul).

A formação das quinas, que marcou presença na fase final dos dois últimos Europeus, em 2017 e 2022, ficando-se pela fase de grupos, nunca esteve num Mundial.

O Mundial'2023 realiza-se na Austrália e Nova Zelândia, de 20 de julho a 20 de agosto.