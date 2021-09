Portugal arranca estágio de preparação para Turquia e Israel na Cidade do Futebol

A seleção portuguesa de futebol feminino deu esta sexta-feira início ao estágio com vista aos jogos na Turquia e em Israel, de qualificação para o Mundial de 2023, na Cidade do Futebol, em Oeiras, distrito de Lisboa.

A equipa trabalhou hoje junta pela primeira vez, ainda sem sete internacionais (Sílvia Rebelo, Carole Costa, Andreia Faria, Catarina Amado, Kika Nazareth, Tatiana Pinto e Inês Pereira), que estão "devidamente autorizadas pelo selecionador" Francisco Neto a juntarem-se mais tarde à concentração.

A caminho do Campeonato do Mundo em 2023, que vai decorrer na Austrália e na Nova Zelândia, Portugal disputa na próxima semana os primeiros desafios de apuramento.

Portugal joga na Turquia, no dia 16 de setembro, e em Israel, três dias depois, os primeiros desafios do grupo H, que inclui ainda a Alemanha, a Sérvia e a Bulgária, para tentar um inédito apuramento para o Mundial.

Na 'poule', apura-se diretamente o primeiro classificado, com os nove segundos classificados a disputarem um 'play-off' em duas rondas.

A equipa das quinas nunca jogou com a congénere israelita, contando por vitórias os dois confrontos com as turcas, em jogos de preparação em 2011, viajando para Istambul na próxima segunda-feira.