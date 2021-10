Portugal B feminino goleado pela Espanha em jogo particular

A seleção portuguesa feminina B de futebol foi esta segunda-feira goleada pela Espanha, por 6-0, num encontro particular realizado em Melgaço e que assinalou o final do estágio de uma semana da equipa de Carlos Sacadura.

No Complexo Desportivo de Melgaço, num duelo entre equipas sub-23, Portugal já perdia ao intervalo por 2-0, com golos de Gabarro (oito minutos) e Quintero (20'). Na segunda parte, a formação espanhola construiu um resultado pesado para a seleção lusa, com novo tento de Quintero (48') seguido de um bis de Andújar (52' e 66') e um remate certeiro de Adrián (77').

"Podíamos ter escolhido outro nível de equipas, mas preferimos estas, com um nível de dificuldade muito elevado. Sentimos muitas dificuldades e não conseguimos jogar da forma que idealizámos. O adversário foi melhor e mais forte. Temos de continuar a trabalhar e acreditar que podemos crescer", disse Carlos Sacadura, em declarações divulgadas no site oficial da Federação Portuguesa de Futebol.

Entre 17 e 25 de outubro, Portugal B efetuou seis treinos, um jogo-treino com o Famalicão e este particular com a Espanha.