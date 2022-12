Portugal com França, Hungria e Roménia na corrida ao Europeu feminino de sub-19

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Portugal vai defrontar as seleções de França, Hungria e Roménia na Ronda de Elite de apuramento para o Europeu feminino de futebol de sub-19, determinou esta quarta-feira o sorteio da UEFA.

Os jogos de apuramento do Grupo 3 da Liga A decorrem em 5, 8 e 11 de abril, com a seleção das quinas a ser a anfitriã do grupo.

Nesta ronda de elite apuram-se para o Europeu em 2023 os sete primeiros classificados e o segundo melhor classificado, caso a Bélgica, anfitriã da fase final do Europeu (de 18 a 30 de julho), vença o grupo 7 de apuramento.

Na qualificação, as equipas últimas classificadas da Ronda de Elite são relegadas à Liga B.





- Grupos da Ronda de Elite (Liga A):

Grupo 1: Noruega, Alemanha, República da Irlanda e Croácia.

Grupo 2: Sérvia, Polónia, Suíça e República Checa.

Grupo 3: França, Portugal, Hungria e Roménia.

Grupo 4: Espanha (detentora do título), Inglaterra, Eslovénia e Bielorrússia.

Grupo 5: Dinamarca, Suécia, Ucrânia e Islândia.

Grupo 6: Áustria, Itália, Grécia e Bósnia e Herzegovina.

Grupo 7: Países Baixos, Finlândia, Bélgica (anfitriã do Europeu) e Bulgária.