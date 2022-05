Portugal com Noruega, Bélgica e Malta na corrida ao Europeu feminino de sub-19

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Portugal vai defrontar a Noruega, a Bélgica e Malta na primeira fase de qualificação para o Europeu de sub-19 de futebol feminino, num torneio em que a seleção das quinas será a anfitriã.

O local deste arranque de qualificação, com as quatro seleções inseridas no grupo A7, ainda está por definir, num torneio em que os jogos vão decorrer em 05, 08 e 11 de outubro, informou hoje a Federação Portuguesa de Futebol.

Também em Nyon, sede da UEFA, realizou-se igualmente o sorteio da primeira fase de apuramento para o Europeu feminino de sub-17, em que Portugal joga também em casa, mas com Países Baixos, Suécia e Escócia.

Estes jogos estão agendados para 19, 22 e 25 de outubro.