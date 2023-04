Portugal conhece adversários na Liga das Nações feminina em sorteio a 2 de maio

Portugal conhecerá os adversários da primeira edição da Liga das Nações feminina de futebol em 2 de maio, com a equipa das 'quinas' integrada no pote quatro do sorteio da Liga A.

A seleção feminina portuguesa, 21.ª do ranking mundial, entra na principal Liga da competição, mas parte para o sorteio no último pote, ao lado de Suíça (20.ª), País de Gales (31.ª) e Escócia (23.ª).

No sorteio, em Nyon, Suíça, entram no pote 1 as mais bem classificadas Alemanha (segunda), Suécia (terceira), Inglaterra (quarta) e França (quinta), no pote 2, Espanha (sétima), Países Baixos (oitavos), Noruega (12.ª) e Dinamarca (15.ª), e no 3, Itália (16.ª), Bélgica (19.ª), Áustria (18.ª) e Islândia (14.ª).

A competição, a decorrer a partir de setembro e até dezembro, na fase de grupos, contempla 51 seleções, divididas entre três Ligas diferentes, em função da sua posição no ranking de coeficientes de seleções femininas da UEFA.

No modelo competitivo, as seleções defrontam-se entre si a duas voltas, em casa e fora, e o vencedor de cada um dos quatro grupos da Liga A qualifica-se para a final four, agendada já para fevereiro de 2024, numa primeira edição que qualifica já para os Jogos de Paris2024.