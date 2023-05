Portugal conhece hoje os adversários na Liga das Nações feminina

Portugal conhecerá hoje os adversários na primeira edição da Liga das Nações feminina, com a equipa das quinas integrada no pote 4 do sorteio da Liga A. A atual 21ª do ranking mundial entra na principal Liga da prova, mas parte para o sorteio no último pote, ao lado de Suíça (20ª), País de Gales (31ª) e Escócia (23ª). No pote 1 entrarão Alemanha, Suécia, Inglaterra e França, enquanto Espanha, Holanda, Noruega e Dinamarca estarão no pote 2. Já Itália, Bélgica, Áustria e Islândia fazem parte do pote 3. A prova, a decorrer de setembro a dezembro na fase de grupos, terá 51 seleções, divididas em três Ligas em função do coeficiente.