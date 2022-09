Portugal conhece hoje rival no playoff para o Mundial

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Seleção Nacional conhece hoje (12h30) o adversário na primeira ronda do playoff para o Mundial’ 2023, que vai decorrer na Austrália e Nova Zelândia. País de Gales, Bósnia, Áustria, Escócia ou Bélgica são os possíveis rivais de Portugal. Caso a equipa comandada por Francisco Neto passe esta primeira fase, que tem lugar a 6 de outubro, ainda terá de disputar mais um playoff, fase a eliminar em que já estarão seleções como a Suíça, Islândia e a Irlanda, as quais foram as melhores segundas classificadas dos nove grupos da zona de qualificação europeia.

Depois da presença no recente Campeonato da Europa, em Inglaterra, Portugal procura chegar pela primeira vez na sua história à fase final de um Campeonato do Mundo.