Portugal conheceu adversárias no apuramento para o Europeu feminino de sub-17

A seleção portuguesa de futebol feminino de sub-17 vai defrontar os Países Baixos, a Itália e Montenegro na ronda 2 de qualificação para o Europeu da categoria, a disputar no próximo ano.

Depois de ser segunda classificada no seu grupo da ronda 1, atrás da Alemanha, garantindo a qualificação para a fase seguinte, Portugal precisará agora de ser primeiro no grupo 7 da ronda 2, em mini-torneio em local a designar, para estar no Europeu.

Para o Europeu, agendado para o período entre 03 e 15 de maio do próximo ano, na Bósnia Herzegovina, apuram-se os vencedores dos sete grupos, que se juntam à seleção anfitriã, enquanto os quartos e últimos classificados caem para a Liga B de 2022/23.

"Há grupos mais acessíveis. É um sorteio que nos vai obrigar a ser muito competentes em todos os jogos, porque quer os Países Baixos, quer a Itália são equipas muito competitivas e o Montenegro também tem resultados recentes bastantes expressivos", analisou a selecionadora Marisa Gomes.

No Europeu feminino de sub-17 em 2019, disputado na Bulgária, a seleção portuguesa foi terceira classificada, a par da Espanha, depois de ser eliminada nas meias-finais pela campeã Alemanha, por 2-0.