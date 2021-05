Portugal defronta campeãs mundiais a 10 de junho

A seleção portuguesa de futebol feminino vai defrontar a congénere dos Estados Unidos, bicampeã mundial em título, a 10 de junho, em jogo particular agendado para Houston, informou esta quinta-feira a Federação Portuguesa de Futebol.

Depois de defrontar as bicampeãs do mundo em 2015 e 2019, a seleção das quinas volta a jogar em Houston, a 13 de junho, em outro jogo particular, diante da seleção da Nigéria.

Os dois jogos antecedem o arranque da qualificação para o Mundial'2023, em setembro, com Portugal (29.º do ranking mundial) a ter como adversárias a Alemanha, a seleção europeia mais bem classificada na hierarquia (em segundo lugar, atrás das norte-americanas), Sérvia, Israel, Turquia e Bulgária.

Os jogos nos Estados Unidos servem de preparação à seleção comandada por Francisco Neto para as dificuldades que encontrará no apuramento para o Mundial, enquanto as campeãs mundiais preparam os Jogos Olímpicos Tóquio'2020.

Portugal, que nunca venceu os Estados Unidos, disputou os últimos jogos com as norte-americanas em 2019, com derrotas por 4-0 e 3-0, em encontros disputados com um intervalo de poucos dias.