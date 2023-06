Portugal defronta Inglaterra a 1 de julho

A Seleção Nacional feminina irá defrontar a Inglaterra, no próximo dia 1 de julho, num jogo de preparação para a participação inédita no Mundial'2023, que se disputará de 20 de julho a 20 de agosto na Austrália e na Nova Zelândia. O encontro terá lugar no Estádio MK, em Milton Keynes, a cerca de 70 quilómetros de Londres. Este será, refira-se, o primeiro teste para as 23 convocadas pelo selecionador Francisco Neto. A equipa das quinas, que se concentrará no dia 19 na Cidade do Futebol, defrontará ainda a Ucrânia a 7 de julho, no Estádio do Bessa, antes de rumar à Nova Zelândia, onde iniciará a sua participação no Campeonato do Mundo, figurando no Grupo E, juntamente com EUA, Holanda e Vietname.Francisco Neto sublinhou a importância de defrontar uma seleção tão forte como a inglesa quando falta pouco mais de um mês para o arranque do Mundial. "É um jogo muito difícil que acontecerá após as duas primeiras semanas do nosso estágio. Irá ajudar-nos a perceber o estado da equipa nesse momento. Será um indicador precioso, sabendo que, após o jogo, faltarão três semanas de trabalho para a nossa estreia no Mundial", frisou o técnico em declarações aos canais da FPF, acrescentando: "Jogar contra a campeã da Europa é sempre um privilégio, uma oportunidade única. O jogo irá, de certa forma, simular o nível de dificuldade que vamos encontrar na Nova Zelândia."