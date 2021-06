Portugal deixa escapar triunfo nos descontos em particular com a Nigéria

A seleção portuguesa de futebol feminino empatou esta madrugada a três golos com a Nigéria, num particular referente às 'Summer Series', realizado em Houston, no Texas (Estados Unidos). A equipa lusa esteve em vantagem por 2-0 e 3-1, mas deixou escapar o triunfo já nos descontos.

Chidinma Okeke, aos 22 minutos, na própria baliza, Carole Costa, aos 34', e Telma Encarnação, aos 49', marcaram os golos da seleção lusa, enquanto Michelle Alozie, aos 44', Diana Gomes, aos 51' (também na baliza errada) e Rasheedat Ajibade, aos 90+5', faturaram para as africanas.

No primeiro jogo da digressão norte-americana, a formação comandada por Francisco Neto tinha perdido na quinta-feira por 1-0 com os Estados Unidos, as campeãs mundiais em título, graças a um golo Samantha Mewis, aos 76 minutos.