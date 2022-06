Portugal desce um lugar no ranking mundial de futebol feminino

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A seleção portuguesa feminina de futebol caiu esta sexta-feira para a 30.ª posição do ranking mundial, um lugar abaixo do que estava na última atualização da hierarquia, em março, informou a FIFA.

A menos de um mês do início do Euro'2022, no qual Portugal vai substituir a Rússia, suspensa devido à invasão da Ucrânia, a equipa das quinas perdeu uma posição, ultrapassada pela Irlanda, que ascendeu ao 27.º posto.

Em relação aos adversários de Portugal no Europeu, a Suécia mantém a segunda posição, apenas atrás do líder Estados Unidos, e os Países Baixos subiram ao quarto posto, ao ultrapassarem a Alemanha.

A Suíça, igualmente adversária de Portugal, desceu para o 20.º lugar.

No Europeu de Inglaterra, Portugal está integrado no Grupo C, defrontando a Suíça (9 de julho), Países Baixos (13) e Suécia (17).