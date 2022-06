Portugal empata com Austrália em jogo particular

Portugal empatou esta terça-feira no último jogo de preparação antes do pontapé de saída no Campeonato da Europa. A formação de Francisco Neto registou um 1-1 diante da Austrália, depois de ter estado a perder já no segundo tempo.Ibini-isei marcou para a seleção da Oceânia, aos 73 minutos, no Estádio António Coimbra da Mota.Já para as lusas, Telma Encarnação rubricou o golo português, com um belo remate à meia-volta, aos 87 minutos, mesmo partisse de clara posição irregular. Havia entrado ao minuto 64' para o lugar de Kika Nazareth.Portugal entra em campo no Euro'2022 diante da Suíça, a 9 de julho, em Manchester, a partir das 17 horas.