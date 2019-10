Portugal empata com Holanda no fecho da fase preliminar do Europeu sub-17 feminino

A seleção portuguesa de futebol feminino, já apurada para a Ronda de Elite de apuramento para o Europeu de sub-17, empatou esta segunda-feira 1-1 com a Holanda, no fecho do grupo 11 da fase preliminar, que decorreu no Funchal.





No jogo que decidia o vencedor do agrupamento, mas com holandesas e portuguesas já apuradas para a fase seguinte, a equipa lusa adiantou-se por Maria Miller, aos 18 minutos, mas permitiu a igualdade ainda antes do intervalo, por intermédio de Brugts, aos 37.Com este resultado, a Holanda assegurou o primeiro lugar com sete pontos, os mesmos que a seleção portuguesa, mas com menos um golo sofrido, num grupo em que Israel, que hoje venceu a Letónia por 2-1, foi terceiro com três pontos, enquanto as letãs fecharam o grupo sem qualquer ponto.