Portugal vai estar na fase final do Europeu de futebol feminino deste ano, ocupando a vaga da Rússia, que foi excluída pela UEFA e que tinha eliminado a Seleção Nacional no playoff.Desta forma, Portugal estará no grupo C da prova, juntamente com Holanda, Suécia e Suíça. O certame será disputado em Inglaterra entre 6 e 31 de julho.