Portugal goleia Albânia por 9-0

A seleção portuguesa feminina de sub-19 garantiu este sábado um lugar na Ronda de Elite de apuramento para Europeu de 2020, ao golear a Albânia por 9-0, no segundo jogo do Grupo 3 de qualificação.No Estádio Municipal de Fafe, o resultado, construído com seis golos na 1.ª parte e três na segunda, garantiu à equipa lusa um dos dois primeiros lugares do grupo, o suficiente para marcar presença na Ronda de Elite (28 seleções), que antecede a fase final do Europeu, entre 21 de julho e 2 de agosto, na Geórgia.Após a goleada ao Azerbaijão na primeira jornada (6-0), a equipa das quinas subiu à liderança do Grupo 3 com os números alcançados neste encontro, já que tem uma diferença favorável de 15 golos, mais um do que a Alemanha - precisa somente de um empate frente às germânicas para segurar o primeiro lugar, às 11h00 desta terça-feira, em Braga. A seleção precisou apenas de 30 segundos para começar a demonstrar a superioridade teórica face à Albânia, num remate de Francisca Nazareth ao ângulo superior direito, ainda de fora da área, e ampliou a vantagem aos oito minutos, com Marta Ferreira a finalizar à boca da baliza. Totalmente instalada no meio-campo adversário, a equipa treinada por José Paisana voltou a marcar aos 21 minutos, novamente por Marta Ferreira, jogadora que serviu a ponta de lança Lara Pintassilgo para o 4-0, aos 33', já depois de uma tentativa de bicicleta de Francisca Nazareth ter sido travada por Elsaida Mucejani, guarda-redes que substituiu a lesionada Esmeralda Noka, aos 28'.Dona e senhora da partida, a seleção lusa chegou à meia dúzia de golos já perto do intervalo, num cabeceamento de Lara Pintassilgo após cruzamento de Bárbara Lopes (44 minutos) e num remate de Francisca Nazareth, a coroar um lance individual (45+4'). Embora sem o mesmo volume de oportunidades, Portugal manteve o 'cerco' à área albanesa na 2.ª parte e marcou por mais três vezes: numa conclusão da recém-entrada Beatriz Tomás Barbosa, aos 60 minutos, num penálti de Ana Albuquerque, aos 75', a punir falta de Riselda Leba sobre Ana Teles, jogadora que fechou a contagem aos 84', num remate de fora da área.