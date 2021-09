Portugal goleia em Israel e lidera grupo na qualificação para o Mundial'2023

Ao segundo jogo, a Seleção Nacional de futebol feminino somou este domingo a primeira vitória na qualificação para o Mundial'2023, ao golear em Israel, por 4-0. O resultado permite à equipa orientada por Francisco Neto assumir, provisoriamente, a liderança do Grupo H.





Telma Encarnação abriu o marcador logo aos 2 minutos e Dolores Silva, aos 7', fez o segundo golo da equipa das Quinas. Na segunda parte, Diana Gomes (64') e Carole Costa (84') estabeleceram o resultado final.

Recorde-se que no primeiro jogo Portugal havia empatado (1-1) na Turquia e o próximo desafio da Seleção Nacional neste apuramento está agendado para 21 de outubro, em casa, diante da Sérvia. Nas contas do grupo, Portugal lidera com 4 pontos em 2 jogos e a Alemanha está no 2º lugar, com 3 pontos (1 jogo).