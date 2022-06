Portugal goleia Grécia em jogo de preparação

Portugal alcançou uma goleada no primeiro de dois jogos de preparação diante da Grécia. O embate com as helénicas que terminou esta quarta-feira no Estádio do Restelo culminou um explícito 4-0 no marcador.As lusas orientadas por Francisco Neto marcaram por Dolores Silva (14' pen.), Kika Nazareth (29' e 42') e Jéssica Silva (36').Portugal volta a defrontar a Grécia, mas no Estoril, no sábado, num jogo que também terá caráter particular. A Austrália é o último teste da equipa das quinas (na terça-feira) antes do começo do Europeu.A Seleção Nacional feminina tem o primeiro jogo oficial na prova maior de seleções da UEFA a 9 de julho, diante da Suíça.