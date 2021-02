Portugal já conhece possíveis adversários no playoff para o Europeu de futebol feminino

A Suíça juntou-se esta quarta-feira a Portugal, República Checa, Rússia, Irlanda do Norte e Ucrânia no playoff de apuramento para o Europeu de futebol feminino de 2022, para o qual se qualificou diretamente a Itália.

No último encontro do Grupo B, as transalpinas golearam em casa Israel por 12-0, com 7-0 ao intervalo, e garantiram o apuramento com umas das três melhores segundas classificadas dos nove grupos.

Nas contas dos segundos, nas quais não entram os resultados com os sextos classificados, a Itália somou 19 pontos (30-5 em golos), tal como a Islândia (25-5) e a Áustria (22-3). Também somaram 19 a Suíça (20-6) e Portugal (10-2).

No 'ranking' da FIFA, Portugal surge no 30.º lugar, atrás de Suíça (19.ª), Rússia (23.ª), Ucrânia (24.ª) e República Checa (27.ª), e à frente da Irlanda do Norte (49.ª).

Os playoffs realizam-se entre 5 e 13 de abril, com sorteio em 5 de março, em Nyon, na Suíça.

A fase final do Europeu de 2022 realiza-se na Inglaterra, de 06 a 31 de julho, e, além da seleção anfitriã e da Itália, já se qualificaram Países Baixos, Dinamarca, Noruega, Espanha, Finlândia, Suécia, França, Bélgica, Alemanha, Islândia e Áustria.

A formação das 'quinas' persegue uma segunda qualificação consecutiva para o Europeu, depois de se ter ficado pela fase de grupos em 2017, nos Países Baixos.